Plus de 200 élèves de 6e du collège de Marans sensibilisés au port de la ceinture de sécurité en car. Aujourd’hui et demain, ils vont participer à une opération spectaculaire sur le parking de leur établissement. Les collégiens vont monter à bord d’un car pédagogique à retournement, dans le but de simuler un accident et une évacuation. Une action choc pour mieux capter l’attention des élèves.

Une opération de sensibilisation au port de la ceinture de sécurité sera menée, en collaboration avec Kéolis Littoral, ces jeudi 15 et vendredi 16 février au collège Maurice-Calmel de Marans, auprès de 210 élèves de 6e. Après la diffusion d’un film d’animation et des exercices pratiques, les collégiens pourront échanger avec les intervenants du Comité départemental de la Prévention routière sur l’évacuation d’un car, la traversée de la chaussée, et le comportement à adopter en cas d’accident.

Dans le but de faire prendre conscience aux plus jeunes de l’importance du port de la ceinture de sécurité, une expérience unique leur sera proposée à bord du car pédagogique Agora. Ce véhicule a la particularité de se coucher sur le flanc, pour recréer les conditions difficiles d’évacuation d’un car accidenté, et permet aux passagers de comprendre l’intérêt, par des exercices très réalistes, du port de la ceinture de sécurité. Une animation sur les angles morts et un questionnaire viendront compléter les différents échanges.

En charge des transports scolaires, la Région Nouvelle-Aquitaine engage chaque année des actions de prévention et de sécurité. Elle poursuit l’objectif de sensibiliser les élèves des classes de 6e des collèges de Charente-Maritime à la sécurité routière.

Cette année, l’opération est menée dans 34 collèges du département, soit 128 classes de 6e pour environ 3 500 élèves.