Le niveau 1 du Plan blanc maintenu dans les hôpitaux de La Rochelle et Rochefort. Depuis plusieurs jours, les deux établissements sont confrontés à une situation de forte tension et à un phénomène de saturation des urgences, en lien avec une activité non programmée très importante. Toutefois, les services d’urgences restent ouverts. Les professionnels sont mobilisés pour favoriser la prise en charge des patients. Mais il est vivement recommandé de composer le 15 avant de s’y rendre.