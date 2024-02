L’accueil des urgences pédiatriques de l’hôpital de Saintes de nouveau fermé. À compter de ce soir 18h30, l’accès au service sera interdit pendant une période de 24 heures. En cause toujours : des difficultés structurelles qui durent depuis plusieurs mois. Malgré la mobilisation de ses leviers habituels, la direction de l’établissement est contrainte de réduire l’activité ce week-end. Et ce afin de maintenir le fonctionnement des services de pédiatrie, de néonatalogie, de la maternité et de permettre les accouchements à terme sans avoir recours aux soins intensifs. L’appel au Centre 15 sera obligatoire. En accord avec l’Agence Régionale de Santé et le SAMU, l’ensemble des prises en charge pédiatriques urgentes sera réorienté vers les établissements les plus proches, sauf pour les cas les plus graves.