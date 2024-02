À Tonnay-Charente, la municipalité s’inquiète pour la santé des riverains de la Timac. Le maire Éric Authiat vient d’adresser aux habitants de la cité de la Coudre une lettre ouverte dans laquelle il évoque un risque sanitaire concernant la pollution aux métaux lourds, retrouvée dans les sols du lotissement situé près de l’usine d’engrais chimique. Notamment pour le plomb, le cadmium et le mercure. Il les invite à suivre des recommandations hygiéno-diététiques et à se faire tester.

C’est dans un courrier daté du 2 février dernier que le maire de Tonnay-Charente Éric Authiat s’adresse aux habitants de la cité de la Coudre, située à proximité de l’usine Timac Agro, concernant la pollution aux métaux lourds retrouvée en forte concentration dans les sols du lotissement. Il écrit, qu’au regard des dernières recommandations du Haut Conseil de la Santé Publique et des résultats complémentaires de l’état des milieux, il ressort qu’il peut exister un risque sanitaire pour le plomb, le cadmium et le mercure. Un risque variable selon l’âge et la consommation des végétaux cultivés dans le secteur. Par mesure de précaution, l’élu indique que tous les résidents de la zone concernée peuvent se faire dépister gratuitement. Il communique également les recommandations hygiéno-diététiques à suivre, fournies par l’ARS.

Dans son courrier, le maire indique également porter une attention particulière à ce dossier, et précise que son équipe et ses services sont à la disposition des habitants pour les accompagner, et se feront porte-parole de leurs interrogations et inquiétudes auprès des services de l’État.

Une réunion publique à ce sujet est prévue ce soir à 20h30 aux Halles, en présence du directeur départemental de l’Agence régionale de santé Laurent Flament et d’un représentant de la sous-préfecture de Rochefort.