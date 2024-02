Les syndicats agricoles appellent à lever les blocages en France. Quelques heures après les annonces du Premier ministre Gabriel Attal, la FNSEA et les Jeunes agriculteurs ont appelé hier à suspendre les barrages dans le pays. Le gouvernement a notamment annoncé un renforcement de la loi Egalim, davantage de contrôles dans la grande distribution, et la levée de plusieurs contraintes environnementales. En région, l’autoroute A10 restait coupée hier soir entre Saintes et Niort. Dans la matinée, un convoi d’une trentaine de tracteurs a mené une opération escargot entre Tonnay-Charente et Rochefort, à l’appel de la FNSEA 17 et des Jeunes agriculteurs. Les deux syndicats majoritaires qui ont décidé de maintenir leur action ce matin avec une nouvelle opération escargot sur la RN 11, entre Nuaillé-d’Aunis et La Rochelle.