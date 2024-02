L’inauguration hier du Pôle automobile du CFA de Lagord, près de La Rochelle. Un nouvel outil qui va permettre aux élèves et aux professeurs du Centre de formation des apprentis d’améliorer les conditions d’enseignement et leur confort. Il représente un investissement de plus de 8 millions d’euros.

Lié au plus gros CFA de la région, ce projet d’envergure a permis de transférer et de développer les formations assurées jusqu’ici sur le site du Prieuré. La Région Nouvelle-Aquitaine a investi 8,1 millions d’euro pour le Pôle Automobile du CFA qui comprend cinq ateliers : la maintenance automobile, la carrosserie, la peinture, l’atelier motos et l’atelier cycles, mais aussi des salles de cours, des salles spécialisées liées aux formations du pôle Automobile, des espaces pour les personnels enseignants et des locaux techniques. Ces locaux sont mis à disposition de la Chambre des métiers et de l’artisanat de Charente-Maritime. La CMA Nouvelle-Aquitaine a, quant à elle, financé à 100 % l’acquisition des équipements permettant d’intégrer les nouvelles technologies, notamment en matière de véhicules hybrides et électriques, dont le coût s’élève à près d’un million d’euros.

La construction de ce pôle s’inscrit dans la démarche de développement durable souhaitée par la Région Nouvelle-Aquitaine. Le site de Lagord étant déjà construit selon le label « Bâtiment à énergie positive », en cohérence avec le site bas-carbone de Lagord Atlantech dédié à l’innovation environnementale.

L’inauguration a eu lieu en présence du président de la Région Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset, du président de la Chambre des métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine Gérard Gomez, de son homologue pour la Charente-Maritime Sylvie Martin et du maire et président de La Rochelle Agglo Jean-François Fountaine.