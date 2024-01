L’appel à la grève ce jeudi dans l’Éducation nationale. Le syndicat Force ouvrière de l’enseignement se mobilise contre le manque de moyens pour une École inclusive, alors que le gouvernement a décidé de passer à l’acte II de son dispositif, pour une meilleure intégration des élèves en situation de handicap. FO réclame plus de moyens et la création de postes. On écoute Cécile Baduel, secrétaire de la Fédération FO de l’enseignement, de la culture et de la formation professionnelle :

Un rassemblement est prévu ce jeudi à Paris. Une délégation du syndicat FO 17 de l'enseignement a prévu de s'y rendre. Le mouvement devrait être peu suivi en Charente-Maritime. Toutefois, le sujet sera de nouveau abordé lors de la journée d'action intersyndicale et de grève nationale le 1er février. Deux manifestations sont prévues à 10h30 à Saintes et La Rochelle.