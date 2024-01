Environ 500 agriculteurs mobilisés à Saintes aujourd’hui. Dans le cadre du mouvement national et à l’appel de la FNSEA 17 et des Jeunes Agriculteurs de Charente-Maritime, ils ont convergé tôt dans la matinée de Saint-Jean-d’Angély, Tonnay-Charente, Pons et du sud du département. 200 tracteurs ont bloqué l’accès à l’autoroute A10, provoquant des perturbations de la circulation qui a dû être déviée. Déterminés, les manifestants sont prêts à aller jusqu’au bout. Kevin Dumont est le secrétaire général des Jeunes Agriculteurs de Charente-Maritime :

Parmi les autres revendications : le déblocage des aides à l'installation des jeunes agriculteurs.