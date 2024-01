À Rochefort, les parents d’élèves de la maternelle Champlain continuent de se mobiliser pour sauver leur école. Alors que la municipalité vient d’annoncer sa fermeture en juin prochain, ils se sont rassemblés au sein du collectif « Champlain de vie » pour contester fermement cette décision. Une décision justifiée par une diminution constante des effectifs dans un contexte de baisse démographique, et par la volonté d’assurer la pérennité des autres écoles de la ville. Les parents d’élèves, qui prônent toujours la fusion des écoles élémentaire et maternelle Champlain, sont inquiets pour l’avenir éducatif et pédagogique de leurs enfants, comme s’en désole leur représentante Clémentine Riot :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/01/champlain-parents.mp3 Les parents d’élèves ont lancé une pétition qui est disponible sur le site avaaz.org.