La signature hier à la mairie de Surgères du protocole de Participation citoyenne. Un dispositif complémentaire à la lutte contre la délinquance. Il consiste à associer la population d’une commune à la sécurité de son environnement. La signature a eu lieu en présence de la maire Catherine Desprez, du sous-préfet de Rochefort Stéphane Donnot et de la commandante de la compagnie de gendarmerie de Rochefort Cyrielle Sauvaire.

Créée en 2006, la Participation citoyenne est un dispositif simple, efficace et gratuit, qui s’inscrit dans une démarche de prévention de la délinquance. Une démarche partenariale entre des citoyens référents, collaborant en lien avec les forces de gendarmerie, afin de lutter contre les actes de délinquance et les incivilités d’une commune ou d’un quartier. Aujourd’hui, elle ne cesse de se développer. Plus de 5 700 communes l’ont déjà adoptée et mise en œuvre. Les objectifs du dispositif sont les suivants : développer une culture de sécurité et de prévention de la délinquance auprès des habitants ; s’inscrire dans une démarche participative, complémentaire de l’action de la Gendarmerie nationale ; renforcer le contact entre les forces de l’ordre et la population ; et améliorer l’efficacité des interventions et l’élucidation des infractions.

Pour ce faire, le maire de la commune et les forces de gendarmerie mettent en place, encadrent et évaluent un dispositif de prévention de la délinquance sous la forme d’un réseau de solidarité de voisinage. Ce dernier est structuré autour de citoyens référents, volontaires, choisis par le premier magistrat, suite à une réunion publique qui est organisée après la signature du protocole.

Un référent sera retenu dans les quartiers pour être attentif à ce qui s’y passe d’anormal et il sera en lien avec la gendarmerie. À Surgères, tous les quartiers ne seront pas retenus dans un premier temps, mais petit à petit ce dispositif est amené à se développer.