Les plus grandes pales de France bientôt installées sur les mâts du premier parc éolien citoyen de Charente-Maritime. Elles arrivent depuis la semaine dernière au Grand Port Maritime de La Rochelle pour être transportées à Andilly-les-Marais, près de Marans, au nord du département. Les deux dernières pales sont en cours d’acheminement. Un premier convoi est parti hier, avant un second mardi prochain.

Doté de trois éoliennes d’une hauteur de 200 mètres en bout de pale, le premier parc éolien citoyen de Charente-Maritime, qui entrera en service l’été prochain, bénéficie des dernières innovations. Longues de 80 mètres, il s’agit des plus grandes pales de France. Une nouvelle technologie qui permet une meilleure efficacité et capacité à exploiter pleinement le potentiel énergétique du vent.

Initié en 2017 par la municipalité, le parc éolien d’Andilly-les-Marais a été développé par la Coopec, société citoyenne locale, en partenariat avec Valorem, acteur français et indépendant dans les énergies renouvelables, ainsi que Terra énergies, le fonds d’investissement de la région Nouvelle-Aquitaine.

Cette installation inédite en Charente-Maritime s’inscrit dans une démarche politique, économique et sociale de réappropriation de l’énergie par les citoyens. En effet, l’implication des habitants et des acteurs locaux en font sa particularité. Les 320 sociétaires de la Coopec ont souhaité participer activement à la transition énergétique de leur territoire, et ont investi notamment une partie de leurs économies dans ce projet d’envergure, à l’échelle d’une commune de 2 300 habitants.

Le parc éolien d’Andilly-les-Marais sera capable de produire près de 48,5 GWh d’électricité par an, soit l’équivalent de la consommation électrique de 10 600 foyers. Il bénéficie du label « Énergie Partagée » qui distingue les démarches citoyennes de production d’énergie renouvelable en France.