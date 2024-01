Du changement dans le tri et la collecte des ordures ménagères dans l’Agglomération de La Rochelle. Pour atteindre l’objectif national de baisse de 15% du volume des déchets par habitant et par an d’ici à 2030, de nouvelles règles vont s’appliquer. Dès janvier 2025, les camions-bennes ne circuleront plus qu’une semaine sur deux. Et une nouvelle tarification entrera en vigueur deux ans plus tard. Elle portera sur les déchets émis en 2026 et sera calculée sur une base fixe à laquelle s’ajoutera une part variable basée sur le nombre de levées de poubelles effectuées chaque année. Le but étant d’encourager le tri et la réduction des déchets à la source.