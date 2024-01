La signature hier après-midi à Surgères de la Convention territoriale globale de la Communauté de communes Aunis Sud. Un programme d’actions qui permet de favoriser et de mettre en cohérence l’offre globale de services en faveur de l’enfance, de la jeunesse et de la famille. Cette démarche multi-partenariale signée avec la Caisse d’allocations familiales a pour objectif d’accompagner le projet de territoire, comme le souligne le président de la CdC Aunis Sud Jean Gorioux :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/01/ctg-1.mp3 Un diagnostic préalable, suivi d’une concertation avec les partenaires, a permis de mettre en évidence un certain nombre de faiblesses concernant les problèmes de mobilité notamment, mais aussi d’habitat avec un défaut de logement locatif accessible, comme le reconnaît Jean Gorioux :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/01/ctg-2.mp3 La signature de la CTG a eu lieu à l’Atelier Cyclab à Surgères, en présence de Jean Gorioux et du président de la Caf de la Charente-Maritime Jean-Jacques Rodrigues, avant la présentation des vœux de la CdC Aunis Sud.