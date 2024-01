À La Jarrie, le Sporting club organise son 8ème vide-grenier dimanche 21 janvier, au gymnase Héraud. Accueil du public à 9h. Des caddy-boys seront présents pour aider à charger et décharger les voitures. Buvette et snacks sur place. Pour les renseignements, vous pouvez appeler le 06 87 17 79 69 et par mail à sclajarrie@hotmail.com.