L’affaire concernant la profanation de deux cimetières dans le sud de la Charente-Maritime a été élucidée. Deux hommes de 24 et 33 ans ont été interpellés ce mercredi dans une commune proche de Chartuzac et Tugéras-Saint-Maurice où ont été commis les faits en juin dernier. 22 caveaux avaient été ouverts ou en partie, une trentaine de cercueils avaient été endommagés et des cadavres avaient été déplacés. Les suspects ont expliqué avoir agi pour récupérer l’or et les bijoux et les revendre. Déjà connus de la justice, les deux mis en cause ont été placés en détention provisoire. Ils seront jugés le 5 décembre prochain au tribunal judiciaire de Saintes.