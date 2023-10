Le 65e Rallye d’automne, c’est ce week-end dans le nord de la Charente-Maritime. Une course automobile au départ et à l’arrivée de Châtelaillon-Plage désormais. Une course qui compte 145 engagés cette année. 14 épreuves spéciales sont prévues autour de Surgères, Genouillé, Vouhé et Aigrefeuille, pour un total de 160km. Une vingtaine de zones ont été installées pour permettre aux spectateurs de suivre la course en toute sécurité.