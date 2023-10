« Brouage se la raconte ». C’est le titre de la nouvelle exposition permanente de la Halle aux vivres qui a été inaugurée hier. Une exposition qui retrace l’histoire de la citadelle fondée en 1555 et imaginée par Vauban. Du commerce du sel aux relations étroites avec le Québec, la ville fortifiée se dévoile aux visiteurs à travers une nouvelle scénographie plus contemporaine, comme le souligne Catherine Desprez, première vice-présidente du Département de la Charente-Maritime en charge de la culture et présidente du Syndicat mixte pour la restauration et l’animation du site de Brouage :

L’exposition se veut avant tout ludique, interactive et familiale, comme l’explique Sylvie Marcilly, présidente du Département de la Charente-Maritime :

L’objectif de cette nouvelle exposition est de donner un nouveau souffle au site et à la fréquentation touristique de l’un des Plus beaux villages de France, selon le sénateur et ancien maire de Marennes-Hiers-Brouage Mickaël Vallet :

L’exposition « Brouage se la raconte » est visible tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h.