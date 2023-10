Le Département de la Charente-Maritime dégaine son Plan jeunesse 2023-2028. Un plan en 60 mesures autour de quatre axes pour favoriser l’orientation professionnelle des jeunes, développer leur autonomie, préserver leur santé et encourager le vivre ensemble et leur épanouissement personnel. Il s’adresse à plus de 133 000 jeunes Charentais-Maritimes âgés de 9 à 29 ans. Alexandre Grenot est vice-président du Département en charge de la jeunesse et de la citoyenneté. Il nous dit pourquoi la collectivité s’intéresse de près à la jeunesse :

Présenté mardi à la caserne des pompiers de Rochefort, ce Plan jeunesse propose notamment aux collégiens de 4e et 3e de devenir Cadets de la sécurité civile pour suivre une formation au secourisme. 150 jeunes sont actuellement concernés et une douzaine de collèges seront bientôt engagés. Madhi Tamène, Directeur académique de la Charente-Maritime, s’en réjouit :

Et pour en savoir plus sur le Plan jeunesse, il existe la plateforme numérique Plan-jeunesse17.fr