Un féminicide suivi d’un suicide à La Rochelle. Hier, en fin de matinée, dans le quartier de Port-neuf, un homme de 38 ans a tué par balle son épouse de 42 ans, avant de retourner son arme contre lui. Le couple, séparé depuis 2020, était en instance de divorce. Une enquête a été ouverte et confiée aux policiers de la Sûreté départementale de La Rochelle. Une autopsie des corps sera pratiquée demain à l’Institut médico-légal de Poitiers pour déterminer avec exactitude les causes des décès. Le mari n’avait pas d’antécédents judiciaires pour des faits de violence conjugale. La victime avait deux enfants de 7 et 14 ans.