Le coup d’envoi ce mercredi du Grand Pavois de La Rochelle. 51e édition du salon nautique international à flot. Jusqu’à lundi prochain, 80 000 visiteurs sont attendus sur le port des Minimes pour découvrir les nouveautés et les 750 bateaux exposés. Cette année, l’Afrique du Sud est le pays invité d’honneur. Mais pas que… Le salon sera international.

Cette année, en effet, le salon met à l’honneur l’Afrique du Sud. Un véritable voyage sera proposé aux 80 000 visiteurs attendus, puisque le pays invité exposera dans un hall de 700 m2 entièrement consacré à la présentation de ses atouts touristiques, culturels, nautiques et gastronomiques. Longue de 2 800 kilomètres, la façade maritime de l’Afrique du Sud offre depuis le XVe siècle une halte naturelle aux navires de tous les continents et marque la limite entre l’Océan Atlantique et l’immense Océan Indien. Paysages époustouflants, nature sauvage et intacte, culture d’une richesse et d’une diversité incroyable, industrie nautique de premier plan, c’est un voyage permanent et riche qu’offre l’Afrique du Sud.

Cette année la représentativité internationale sera particulièrement importante sur le Grand Pavois de La Rochelle, puisque le public pourra ainsi rencontrer sur les différents stands les représentants du Brésil, de la Chine, du Portugal, mais aussi de l’Espagne qui exposera et qui en profitera pour présenter la Coupe de l’America 2024. Le coup d’envoi de la 37e édition étant donné de Barcelone le 12 octobre 2024. Un stand de 600m² sera également dédié à la Sicile qui fera la promotion de son pays.

Au niveau des exposants étrangers, les entreprises de la filière nautique viendront de nombreux pays européens, de la Chine et des États-Unis.

Le Grand Pavois de La Rochelle, c’est donc jusqu’à dimanche. À noter, et pour rappel, que le spectacle pyrotechnique et digital Voiles de nuit n’aura pas lieu, comme prévu, le 23 septembre pour des raisons d’organisation et de sécurité. Il est reporté en 2024 après déjà huit ans d’absence.