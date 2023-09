L’agresseur du maire de L’Houmeau a été condamné hier par le tribunal de La Rochelle à un an de prison avec sursis. Le prévenu âgé de 33 ans a été reconnu coupable de violences aggravées après avoir roué de coups Jean-Luc Algay le 19 août dernier, alors que le premier magistrat tentait d’empêcher l’installation de caravanes des gens du voyage sur le stade de foot municipal. Des faits qui avaient suscité une vive émotion au niveau national, sur fond de montée de la violence contre les élus. L’agresseur au lourd casier judiciaire, qui a tenté de minimiser sa responsabilité, a également écopé d’une interdiction d’entrer en contact avec la victime et de se rendre à L’Houmeau, ainsi que d’un stage de citoyenneté et de 140 heures de travaux d’intérêt général. Jean-Luc Algay a obtenu un euro symbolique de dommages et intérêts. Même chose pour l’Association des maires de la Charente-Maritime qui s’était constituée partie civile.