L’appel aux dons de denrées alimentaires à Surgères. Aujourd’hui et demain, le Centre intercommunal d’action sociale Aunis Sud organise une collecte dans les supermarchés de la ville au profit de son épicerie solidaire. Une collecte qui s’inscrit par ailleurs dans le cadre d’un projet pédagogique avec les 4e du collège public de la cité d’Hélène.

Pour venir en aide aux personnes en difficulté économique, fragilisées ou exclues, l’épicerie solidaire du CIAS à Surgères met tout en œuvre pour tenter de rendre accessible une alimentation saine et équilibrée à ses bénéficiaires, tout en proposant un lieu d’échanges et de partage. Dans ce contexte, une collecte de denrées alimentaires est organisée ce vendredi et ce samedi de 9h à 19h dans les grandes surfaces de Surgères : Intermarché, U Express et Leclerc. Parallèlement, une collecte dématérialisée est mise en place aux caisses des supermarchés Intermarché du 15 au 24 septembre et Leclerc du 15 au 23 septembre. Tous les dons perçus à l’occasion de cette collecte seront utilisés pour approvisionner l’épicerie solidaire « Au Panier Partagé ». Cette année, les élèves de 4ème du collège Hélène de Fonsèque de Surgères ont été associés à la démarche dans le cadre d’un projet partenarial, pédagogique et solidaire. Après une visite de l’épicerie sociale afin de mieux comprendre son fonctionnement, les élèves ont travaillé sur les outils de communication pour informer et sensibiliser autour de cette collecte de septembre.