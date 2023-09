HÉLÈNE FM et VOG RADIO de nouveau en direct du Festival de la fiction de La Rochelle ce soir. Retrouvez à 18h l’émission « Chut… on écoute la télé » présentée par Alain Jeanne depuis la terrasse de la Brasserie des dames, sur le Vieux-Port. Avec de nombreux invités : Yvon Back, Tonya Kinzinger, Zoï Séverin, Janis Abrikh, Stéphane Blancafort, Margaux Aguilar, Nicole Ferroni, Jean-Michel Tinivelli et Medi Sadoun.