Trois plages sur cinq rouvertes à Royan. Suite aux résultats des analyses de l’eau, la pratique de la baignade et de toute activité nautique est de nouveau autorisée sur les plages du Chay, du Pigeonnier et de la Grande conche depuis 11h ce matin. Celles de Foncillon et de Pontaillac sont toujours interdites, suite à un arrêté municipal pris hier, en raison des risques de pollution dus à l’épisode pluvieux survenu dans la nuit de dimanche à lundi.