Rendez-vous au château de Dampierre-sur-Boutonne les 16 et 17 septembre pour les Journées européennes du patrimoine. ouverture de 10h30 à 18h30. Buvette et guinguette en continu. Pique-nique possible dans le parc. Programme sur le site château-dampierre.fr, Facebook et par téléphone au 05 46 24 02 24.