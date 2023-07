Les festivités du 14 juillet ont lieu avec un jour d’avance dans certaines communes de Charente-Maritime. C’est le cas à Rochefort. Un feu d’artifice sera tiré du quai aux vivres ce soir à 23h, après la cérémonie militaire prévue à 18h15, suivie d’un concert à 21h30.

Et puis à Marennes-Hiers-Brouage, un premier feu d’artifice sera tiré ce jeudi à Hiers à 23h, après la retraite aux flambeaux à 22h30. Un second est prévu demain, jour de la Fête nationale, à Marennes-Plage à 23h, après une journée d’animations. Une soirée dansante est prévue avant et après le spectacle pyrotechnique sonorisé.

C’est toujours un évènement grandiose à Surgères. Le spectacle pyrotechnique du 14 juillet sera de nouveau de très grande qualité dans la cité d’Hélène. Tiré depuis le parc du château, il attire beaucoup de monde qui n’hésite pas à faire plusieurs kilomètres pour venir le voir. D’autant qu’il vient clore une série d’animations et de concerts qui débute dès 14h30. On écoute la maire de Surgères Catherine Desprez :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/07/14-juillet.mp3 Un bal est prévu après le feu d’artifice à 23h30 place de l’Europe.

14 juillet toujours. À Saintes, après un défilé militaire en matinée sur le Cours National, un concert est prévu en soirée dès 22h place Bassompierre, avant le tir d’un feu d’artifices à 23h sur les bords de la Charente.

À Tonnay-Charente, rendez-vous demain dès 19h quai de la Libération. Un spectacle pyrotechnique est prévu après un repas partagé suivi d’un bal populaire et d’un défilé aux lampions.

À Saint-Jean-d’Angély, le feu d’artifice sera tiré à 23h au plan d’eau de Bernouët, après une après-midi de jeux pour les enfants et un concert en soirée.

Enfin à La Rochelle, un spectacle pyrotechnique sur le thème de la 5e saison sera tiré ce vendredi à 22h40 depuis la mer, au niveau de la Tour Richelieu. Il a été conçu par l’artificier Ruggieri.