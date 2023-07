Festivités du 14 juillet : le préfet de la Charente-Maritime prend des mesures pour prévenir les troubles à l’ordre public. Nicolas Basselier a pris plusieurs arrêtés interdisant jusqu’à dimanche minuit le port et le transport d’armes et d’objets pouvant constituer une arme par destination, mais aussi l’acquisition et le transport par des particuliers de bouteilles ou bidons contenant des produits chimiques, inflammables ou explosifs, y compris du carburant. Autant de dispositions qui viennent en complément du décret signé le 8 juillet par la Première Ministre Élisabeth Borne portant sur l’interdiction de la vente, du port et du transport d’engins pyrotechniques et de feux d’artifice jusqu’au 15 juillet inclus.