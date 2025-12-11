Dès lundi, la collecte des déchets coquillers reprend dans les déchetteries de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique. Avec la période des fêtes, les coquillages représentent 5 à 8% des ordures ménagères produites sur le territoire. Afin de diminuer la quantité de ces déchets inutilement incinérés, la CARA organise pour les particuliers une opération de reprise qui va se dérouler du 15 décembre au 31 janvier.

Du lundi 15 décembre au samedi 31 janvier 2026, les coquilles d’huîtres, de moules, pétoncles, Saint-Jacques ou encore palourdes pourront être déposés dans les déchèteries d’Arvert, Chaillevette, Grézac, Royan et Saujon. Afin de pouvoir valoriser ce gisement, une attention particulière devra être apportée sur la qualité des dépôts de coquilles, en évitant d’y adjoindre les poches, citrons, rince-doigts, cure-dents, serviettes et restes de crustacés, qui sont interdits dans le contenant dédié. En fin d’opération, les déchets coquillers seront acheminés sur la plateforme de valorisation Ovive basée à Périgny, près de La Rochelle, où ces restes de coquilles seront transformés en amendement calcaire pour les sols agricoles ou en compléments alimentaires destinés aux poules.

Notez que toutes les déchèteries de la CARA seront fermées le samedi 20 décembre. Toutefois, des ouvertures exceptionnelles sont prévues le 16 décembre à Chaillevette et Arces, le 17 à Saujon, le 18 à Arvert et Grézac, et les 17 et 18 à Brie-sous-Mortagne.