L’inauguration hier d’une nouvelle liaison douce et de la Maison du vélo à Rochefort. Le préfet de la Charente-Maritime Nicolas Basselier et plusieurs élus, dont le maire de la Ville Hervé Blanché et la présidente du Département Sylvie Marcilly, ont testé ces nouveaux équipements, dans le cadre d’un déplacement officiel. Ces équipements qui offrent une nouvelle opportunité pour la pratique du vélo à Rochefort. Les précisions de Nicolas Lazaro :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/07/velo.mp3