Municipales 2026. À Surgères, Didier Touvron présente une partie de son programme. Le candidat de la liste « Surgères à gauche » a détaillé ce mardi en conférence de presse une série de six propositions citoyennes qui s’inscrivent dans un projet élaboré en co-construction avec les habitants de la ville. Car le conseiller municipal d’opposition en est convaincu : les défis de Surgères autour des questions prioritaires du logement, de la santé, de l’écologie, de la mobilité et de la jeunesse ne se résoudront qu’avec eux. Écoutez :

Et à ce titre, Didier Touvron entend doubler le parc de logements sociaux. Un projet ambitieux, mais réalisable selon lui :

Parmi les autres priorités émanant des propositions des habitants, citons pêle-mêle l'interdiction des pesticides près des zones habitées, la création d'un centre de santé municipal avec des praticiens salariés, et l'aménagement d'un espace dédié à la jeunesse. Ces idées seront détaillées lors des prochaines réunions publiques prévues le 4 février et le 5 mars à 18h30, à la salle du Lavoir.