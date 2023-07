Le coup d’envoi ce lundi du festival Entre vents et marais en Charente-Maritime. Un festival itinérant au cœur du marais de Brouage, destiné à mettre en valeur la musique de chambre au cœur du patrimoine naturel et historique local. Jusqu’à dimanche, des concerts, visites et ateliers découverte sont proposés au public par des musiciens professionnels, qui auront de nouveau à cœur de rendre la musique classique accessible au plus grand nombre, comme l’explique Luca Chiché, trompettiste et chargé de communication pour le festival :

Parmi les temps forts du festival, un concert jeune public avec « Pierre et le loup » de Prokofiev ce jeudi à 16h au parc Ranson de Bourcefranc, suivi à 20h30 d’un concert « Contes et légendes » au château-fort de Saint-Jean-d’Angle. Et puis vendredi matin à 10h, une promenade musicale sera proposée sur l’île Madame, au large de Port-des-Barques. Luca Chiché nous en parle :

Le festival Entre vents et marais débute ce soir à 20h30 avec un premier concert classique cuivres en l’église de Soubise, qui sera repris demain à 20h30 en l’église de Brouage. Vous retrouvez le programme complet sur festival-evem.fr.