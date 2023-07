Des cours gratuits de yoga et de zumba sur la plage, ça vous tente ! C’est ce que propose cet été la coach sportive Isabelle Olmos à Marennes-Plage, dans le cadre d’un partenariat avec la Ville qui reconduit des séances gratuites de sport en juillet et en août sur le sable fin du bassin de baignade. Une volonté de la municipalité pour permettre aux habitants et aux touristes de profiter d’activités physiques encadrées par des professionnels, histoire de garder la forme, même pendant les vacances. Isabelle Olmos :

Marennes-Plage, un cadre et environnement qui se prêtent pleinement à ce type d’activités sportives :

Les activités sont ouvertes à tous du 11 juillet au 23 août, avec différents niveaux de progression. Pensez à vous munir d’une casquette et d’une gourde, et d’un tapis ou d’une serviette pour le yoga, et d’une paire de baskets pour la zumba. À noter que des cours de stretching sont également proposés tous les lundis et jeudis de 10h à 11h, du 10 juillet au 24 août.