À Brioux-sur-Boutonne, un festival d’accordéon est organisé par Christian ce vendredi 14 juillet, de 14h30 à 20h. Il sera animé par l’orchestre de Pierre-François Duqueyrois avec les accordéonistes Frédéric Langlais (champion du monde), Jean Vincent, Quentin Laroche et Gilou en invité vedette. L’entrée est à 14€ avec un gâteau offert. Pour les renseignements et les réservations, vous pouvez contacter le 05 46 97 12 00 ou le 06 52 04 67 21 et sur christian.e-monsite.com.