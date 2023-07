France assureurs a donné hier une nouvelle estimation des dégâts du séisme survenu le 16 juin dernier dans l’Ouest de la France, et notamment en Charente-Maritime, principalement à La Laigne, Cram-Chaban et Benon. La Facture pourrait s’élever à 290 millions d’euros. Plus de 5 000 bâtiments ont été impactés. Cette nouvelle estimation se situe au milieu de la fourchette publiée la semaine dernière par la Caisse centrale de réassurance qui prendra en charge au moins la moitié des sinistres et évaluait les dégâts entre 200 et 350 millions d’euros.