Des perspectives prometteuses pour le tourisme cet été dans les deux Charentes. À quelques jours du début des vacances scolaires, les indicateurs sont au vert. Selon l’agence de développement Charentes tourisme, les réservations à venir affichent des signaux positifs.

Oui Christophe, c’est ce qu’il ressort des tendances de réservation en ce début du mois de juillet. Selon les chiffres publiés ce mardi par Charentes tourisme, les professionnels semblent plutôt optimistes pour la haute saison. Plus de 70% d’entre eux déclarent des réservations équivalentes ou en hausse par rapport à l’an passé pour la 2ème quinzaine de juillet et le mois d’août. En revanche, la tendance est légèrement moins favorable pour la 1ère quinzaine de juillet que la seconde, en raison du calendrier des vacances scolaires qui débutent ce samedi 8 juillet.

Les réservations concernant les locations saisonnières dans les deux Charentes sont en légère hausse, de +1% pour juillet et +5% pour le mois d’août. Des tendances qui sont plus favorables pour les territoires littoraux et insulaires, en comparaison aux territoires intérieurs. Une destination qui reste prisée par 42% des vacanciers français, en baisse cependant de 3 points au profit notamment de l’itinérance. À noter enfin que les réservations en camping en Charente-Maritime affichent des niveaux supérieurs de +7% en juillet et +1% en août. De bon augure donc pour les professionnels du tourisme qui vont devoir toutefois se serrer un peu la ceinture, car, dans le contexte inflationniste actuel, 22% des Français déclarent que le budget alloué à leurs vacances d’été sera inférieur à celui de l’année dernière, selon les chiffres de Charentes tourisme. Charentes tourisme qui dresse un bilan positif de l’activité au printemps dernier, avec une hausse de 5% des nuitées en Charente et Charente-Maritime, favorisée par une activité soutenue pendant les vacances d’avril et les ponts du mois de mai.