Scène ouverte du 30/06/2023 avec le groupe Black Coons de Royan.

Cinq musiciens du pays Royannais, réunis par l’amour du bon son rock dans tous ses états, et animés par le plaisir de jouer en live. Leur répertoire comprend une bonne trentaine de reprises pop-rock, à la sauce Black Coons, allant d’Axel Bauer à Dire Straits, d’Aerosmith à Radiohead, Moon Martin à The Cure, David Bowie à Foo Fighters, Eric Clapton à Zazie, The Living End à A. Bashung, Depeche mode à The Pigeon Detectives…

En concert le 1 juillet 2023 à 20h00 au Portique à Royan.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087666171835

https://www.instagram.com/black_coons_r_coast_on_plugged/?fbclid=IwAR3s-kPKYGabYYTuBHoF9tnLjAHFZCgKIrHd3DtxKr986RWZMVYCMWs3FHw