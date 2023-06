3e nuit d’émeutes en France après la mort de Nahel, ce jeune adolescent de 17 ans tué par un policier mardi dernier lors d’un contrôle routier à Nanterre. Malgré le déploiement de 40 000 policiers et gendarmes, les violences ont gagné du terrain dans le pays en région parisienne, mais aussi dans de nombreuses villes de province comme à Marseille, Nantes, Toulouse, Poitiers et même à La Rochelle où la mairie annexe de Villeneuve-les-Salines a été incendiée. Dans ce quartier, un commerce a été cambriolé et du mobilier urbain a été dégradé, mobilisant les forces de l’ordre qui ont été caillaissées. Les pompiers n’ont pu intervenir que vers 1h du matin. Un individu a été interpellé. Au total, 420 interpellations de jeunes de 14 à 18 ans ont eu lieu la nuit dernière en France.