Huit militants anti-bassines sont convoqués ce mercredi à la gendarmerie de Niort. Ils auraient à répondre de l’organisation de la grande manifestation interdite de Sainte-Soline le 25 mars dernier, qui s’était soldée par de violents affrontements entre forces de l’ordre et manifestants. Julien Le Guet, porte-parole du collectif Bassines Non Merci, et Benoît Jaunet de la Confédération paysanne font partie des personnes convoquées. Des manifestations de soutien sont prévues toute la matinée à Niort, Saint-Maixent-l’École, mais aussi à Dole, Carquefou, Rezé et Vertou.