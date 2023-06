Les professionnels du tourisme en Charente-Maritime de nouveau confrontés à la pénurie de main-d’œuvre. Les travailleurs saisonniers manquent à l’appel, et à quelques jours du coup d’envoi des vacances d’été, c’est le casse-tête pour les recruteurs qui se mobilisent pour trouver du personnel. C’est le cas du Club vacances Azureva sur l’île d’Oléron.

Aujourd’hui le secteur de l’hôtellerie et de l’hôtellerie de plein air est confronté à une pénurie de main-d’œuvre inédite. Chez Azureva, acteur majeur du tourisme en France, une centaine d’emplois saisonniers, en CDD et même en CDI dans l’hôtellerie et la restauration, sont à pourvoir sur l’ensemble du territoire national, dont 11 dans le département de la Charente Maritime, et plus précisément sur le site de Grand-Village-Plage. Le Village vacances oléronais recherche ainsi et rapidement un animateur en contrat d’apprentissage. Une personne à l’accueil en contrat saisonnier. Un agent d’entretien en contrat saisonnier également, un plongeur, un cuisinier et un commis de cuisine en Contrat à durée déterminé. Un chef d’équipe pour le service en salle en contrat saisonnier. Un serveur en CDD, et un autre qualifié en CDD. Un responsable restauration en CDI et même un Directeur d’établissement touristique en Contrat à durée indéterminé. Tous ces postes se conjuguent évidemment au masculin comme au féminin. Pour en avoir le détail, il faut se connecter sur le site azureva-vacances.com