Le nombre de candidats au Diplôme national du brevet en hausse dans l’Académie de Poitiers. 21 876 inscrits passent les épreuves cette année, soit 628 de plus qu’à la session 2022. La Charente-Maritime compte le nombre de candidats le plus élevé avec 7 475 inscrits dont 6 491 en série générale et 984 en série professionnelle. Ce lundi, ils passent les épreuves de français et de mathématiques, puis demain celles d’histoire-géographie et de sciences. Les résultats seront publiés le 5 juillet à partir de 17h. L’an dernier, 85,6% des inscrits ont été admis dans l’Académie de Poitiers contre 87,6% au niveau national.