L’ouverture mi-juin du Brico-tech à Dolus-d’Oléron. Il s’agit d’un nouveau service de la Régie des déchets de la Communauté de communes de l’Île d’Oléron. Un outil de plus dans l’arsenal de la collectivité pour lutter contre la production de déchets et favoriser le réemploi.

La CdC de l’île d’Oléron poursuit sa lutte contre la production de déchets en s’attaquant cette fois-ci au sujet du gaspillage et du réemploi. Dans la lignée de sa ressourcerie, elle vient d’ouvrir un espace spécialisé dans les matériaux de construction et de rénovation de seconde main. Plus qu’un magasin ordinaire, le Brico-tech conjugue économie circulaire et principes solidaires, où les matériaux sont collectés, triés, dépoussiérés, revalorisés puis revendus à très bas prix. La liste est longue, et le stock déjà conséquent continue d’augmenter. Pour la collecte et les dons de matériaux en bon état, les particuliers doivent les déposer dans les bacs dédiés en déchèteries. Les professionnels ont la possibilité quant à eux de les amener directement au Brico-tech aux horaires d’ouverture de l’Ecopôle. Mais ce n’est pas tout. Le Brico-tech est aussi un atelier partagé disponible à la location. Les adhérents peuvent ainsi utiliser du matériel professionnel pour donner vie à leurs projets. Des outils portatifs et des machines stationnaires sont à leur disposition. Cet espace a été également conçu pour favoriser les projets collectifs et la transmission des savoirs dans le domaine du bricolage et de la réparation, en proposant régulièrement des ateliers et animations.