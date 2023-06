C’est aujourd’hui que débutent les épreuves du diplôme national du brevet. À Surgères, la surveillance est perturbée au collège Hélène de Fonsèque. La plupart des profs sont en grève. Des personnels supplémentaires ont été mobilisés par la direction académique pour pallier l’absence des enseignants grévistes. Ces derniers qui tentent une opération coup de poing, mais aussi de la dernière chance en cette fin d’année scolaire, pour espérer obtenir du rectorat plus de moyens à la rentrée prochaine, et notamment un 2e CPE. On écoute Céline Gouttefangeas, professeure de Lettres et représentante du personnel :

Une action a lieu ce matin devant les grilles de l'établissement.