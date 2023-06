Une équipe de 11 experts sismologues est arrivée hier à La Laigne. Elle est chargée d’estimer l’intensité des secousses qui ont causé d’importants dégâts vendredi et samedi dernier dans la commune et alentour. Plus de 200 logements sont déclarés inhabitables. Tous les dommages sont identifiés et répertoriés pour établir un état des lieux précis. L’équipe doit se rendre aujourd’hui à quelques kilomètres sur la commune de Cram-Chaban où les dégâts sont importants également.