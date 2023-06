Les agents de la sécurité sociale en grève aujourd’hui. Six organisations syndicales appellent à une journée de mobilisation nationale pour réclamer une revalorisation salariale et de meilleures conditions de travail. En Charente-Maritime, un préavis de grève a été déposé à la CPAM 17. Et une distribution de tracts est prévue ce jeudi zone commerciale du Martrou à Rochefort et place de Verdun à La Rochelle. On écoute Catherine Savolon, secrétaire générale de l’Union départementale Force ouvrière Charente-Maritime, qui réclame plus de personnels :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/cpam-fo.mp3 Catherine Savolon qui redoute également une fermeture des accueils physiques au profit de rendez-vous téléphoniques et de démarches en ligne. L’action prévue est aussi l’occasion de réclamer l’abrogation de la réforme des retraites.