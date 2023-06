L’Extrême Cordouan, c’est ce week-end au large de Saint-Georges-de-Didonne, près de Royan. Une course nautique sur deux jours en pyrogue, kite-surf, kayak ou encore planche à voile, avec un passage autour du mythique phare de Cordouan. Plus de 300 participants sont attendus à cette 5e édition. Des animations festives et musicales sont proposées sur la plage.