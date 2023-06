La 17e édition de cet évènement multi-glisse aura lieu les 7 et 8 octobre prochains. Départ de Fouras-les-Bains pour une course autour du célèbre Fort Boyard. 4 épreuves sont prévues. Plus de 600 compétiteurs sont attendus. À noter la participation du véliplanchiste et sportif le plus titré de l’histoire, le Rétais Antoine Albeau.