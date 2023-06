Le lancement vendredi dernier d’une campagne de mécénat pour sauver la dernière voiture du « Train Titanic ». Une voiture mythique qui avait assuré le transport de voyageurs vers le paquebot de luxe qui sombra dans les eaux glacées de l’Atlantique, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Des travaux doivent être lancés par l’association Trains et traction de Charente-Maritime, exploitant du Train des mouettes et propriétaire du wagon.

Cette voiture 1ère classe de 1907 est la dernière des voitures du train de luxe le « New York Express » qui transporta 150 passagers de Paris à Cherbourg le 10 avril 1912 pour la seule escale continentale du mastodonte des mers, le Titanic. Faces en teck, compartiments Pullman haut de gamme, plancher en bois, sièges capitonnés, banquettes ornées de têtières aux armes de la compagnie, boiseries en acajou, larges fenêtres… Cette voiture, symbole de la somptuosité des voyages de la Belle Époque, est classée au titre des Monuments Historiques depuis 1991. Le défi consiste non seulement à réaliser des travaux de restauration de haute qualité, estimés à 541.000 euros, mais également de raviver la mémoire des voyageurs transatlantiques, avant la tragédie qui se déroula dans la nuit du 14 au 15 avril 1912.

Construite au début du 20ème siècle, cette voiture, acquise en 2019 par l’association Trains et traction 17, est composée de 6 compartiments en bois, comptabilisant 48 places. Son état de conservation actuel nécessite une restauration de grande ampleur. Soutenu par la DRAC, le Département de la Charente-Maritime et la Fondation du patrimoine, 150.000 euros restent à recueillir pour que ce projet historique puisse se concrétiser.

Et vous pouvez faire un don sur le site de la Fondation du patrimoine www.fondation-patrimoine.org/87736