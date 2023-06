Les services de la Communauté de communes du Bassin de Marennes déménagent. Ils vont quitter leur siège actuel, près de la mairie, pour s’installer en centre-ville à la Maison des initiatives et des services, labellisée France services. La MIS sera exceptionnellement fermée pendant trois jours, aujourd’hui, demain et mercredi, pour cause de travaux. Ces derniers permettront à la CdC de réaménager son espace d’accueil où seront regroupés les agents France services et les agents d’accueil de la collectivité, notamment la Régie des déchets. Le siège sera installé dans le bâtiment à partir du 19 juillet. Ce déménagement doit permettre de faciliter les démarches des administrés, tout en optimisant l’organisation de la collectivité qui rejoint l’Office de tourisme Marennes-Oléron et le Pôle Marennes-Oléron.