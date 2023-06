Le lancement hier après-midi à Saint-Jean-de-Liversay, au nord de la Charente-Maritime, d’une campagne de prévention contre les feux de récolte. À l’approche de la saison des moissons, les autorités tiennent à mettre en garde les exploitants agricoles contre les risques accrus de départs de feux en été.

La période des moissons va bientôt débuter. L’an dernier, 152 feux de récolte ont été dénombrés en Charente-Maritime, générant des risques conséquents pour les agriculteurs, les récoltes, parfois les populations et un important surcroît d’activité pour les sapeurs-pompiers. Le Service Départemental d’Incendie et de Secours, en partenariat avec la Chambre d’agriculture et la préfecture de la Charente-Maritime, ont décidé d’un commun accord de renouveler la campagne de communication et de prévention des risques à destination des acteurs du monde agricole. Ainsi, ce lundi après-midi, le préfet de la Charente-Maritime Nicolas Basselier, le directeur du SDIS 17 Didier Marcaillou, et le président de la Chambre d’agriculture de Charente-Maritime-Deux-Sèvres Cédric Tranquard ont assuré le lancement de cette opération. Une plaquette et un message vidéo de prévention postés sur les réseaux rappellent les conseils utiles en cas de risque élevé d’incendie, notamment pour les équipements essentiels de protection, la vérification des engins et matériels, les horaires de récoltes, mais également des consignes de sécurité en cas de départ de feu pour en limiter la propagation.