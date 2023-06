Depuis hier, tout prélèvement dans la ressource pour l’irrigation agricole est limité sur les bassins du Curé-Sèvre niortaise et du marais Nord Aunis. Le premier niveau de gravité a été atteint. Et la situation pourrait s’aggraver davantage dans les prochains jours. Les autres mesures sont reconduites. La préfecture appelle chacun à la prudence et à adopter des comportements économes pour tous les usages de l’eau.